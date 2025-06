in carcere con la droga tornava da un permesso

rituale ha tradito il suo piano. Un tentativo audace che si è concluso con un risultato inaspettato, dimostrando ancora una volta come le scelte sbagliate possano portare a conseguenze ben più gravi di quanto si possa immaginare.

Di ritorno dal permesso premio ha pensato di portare un ricordo della “libertà“ ai compagni di carcere. Ma il regalo era droga. Per sfuggire ai controlli all’ingresso dell’istituto di pena Villa Andeino di via Fontevivo il marocchino, classe 1992, ha scelto un metodo apparentemente insospettabile. Ha ingerito ovuli di sostanza e per spacciarla avrebbe dovuto attendere.il momento giusto. Ma evidentemente proprio la difficoltà a espletare il bisogno fisiologico ha insospettito gli agenti che lo hanno così trasportato all’ospedale dove ha espulso dieci ovuli contenenti droga del tipo hashish, cocaina e subotex. 🔗 Leggi su Lanazione.it