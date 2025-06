In bilico la nomina di Roland Griessmair a sottosegretario | cosa sappiamo

La nomina di Roland Griessmair a sottosegretario per le minoranze linguistiche è in bilico, con l’iter che rischia di arenarsi. La Commissione Affari Costituzionali del Senato non affronterà il tema il 26 giugno, rallentando un processo già complicato. Tra dubbi di Tajani e riserve della Svp, la decisione resta incerta: cosa ci riserverà il futuro di questa nomina?

La possibile nomina di Roland Griessmair, ex sindaco di Brunico, al ruolo di sottosegretario per le minoranze linguistiche è in bilico. La Commissione Affari Costituzionali del Senato, come anticipato dal quotidiano Dolomiten, non affronterà infatti nella giornata del 26 giugno il tema. A frenare l'iter, sarebbero da un lato i dubbi espressi da Antonio Tajani, leader di Forza Italia, e dall'altro le riserve avanzate dalla Svp, che ha richiesto la riconsegna della tessera di partito da parte di Griessmair qualora l'incarico venisse conferito. L'ex primo cittadino, interpellato in merito, ha affermato: «Sono in ferie e ho tempo per riflettere.

