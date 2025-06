In bici da Crema al Sud | Stavolta mi sono superato

In bici da crema al sud, quest’anno Aldo Chiloiro ha superato ogni aspettativa, percorrendo ben 1.360 chilometri tra San Bernardino e San Bernardino. Appassionato podista e ciclista dal 2019, il suo entusiasmo lo ha spinto oltre i limiti abituali. Ma qual è stato il motivo di questa impresa straordinaria? È l’anno in cui ha deciso di sfidare se stesso, vivendo ogni pedalata come un’avventura di crescita e scoperta.

Lui le vacanze le fa in bicicletta. Non tutte, ma almeno una parte. E con la bicicletta quest'anno ha percorso 1.360 chilometri, da San Bernardino a San Bernardino. Lui è Aldo Chiloiro, 60 anni a novembre, impiegato comunale a Crema, podista da sempre e ciclista dal 2019 che quest'anno con la sua bicicletta ha strafatto: anziché i "soliti" giri da soli 500 chilometri, ne ha percorsi 1.360. Come mai quest'anno così tanti chilometri? "È l'anno giubilare e con altri cinque amici abbiamo deciso di arrivare a Roma. Quattro giorni da circa 130-150 chilometri ciascuno e saremmo arrivati a destinazione per poi tornare in treno dopo aver passato la Porta Santa e portato i saluti di don Lorenzo, parroco di San Bernardino, a un parroco romano suo amico.

