Milano, 26 giu. (askanews) - In anteprima il video "Untie Your Tie", il nuovo singolo dei Noble Sin, traccia che apre il loro album "Off We Go", disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo stesso giorno (One Publishing e Music Medialuchs Musikverlag). "Untie Your Tie" è la colonna sonora di quella tensione sessuale che nasce tra due persone in giacca e cravatta, tra una riunione e l'altra, tra sguardi che si incrociano troppo a lungo e sorrisi fuori orario. È il momento in cui l'aria si fa sempre più ardente e il desiderio prende il sopravvento. Qualcuno chiude il laptop e apre la porta sbagliata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In anteprima il video "Untie Your Tie" singolo dei Noble Sin

