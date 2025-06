Impronte sonore a Technotown

Preparati a immergerti in un mondo di suoni e creatività con Impronte Sonore 2.0 a Technotown! Sabato 28 giugno, Villa Torlonia si trasforma in un palcoscenico di esperienze sensoriali per tutte le età, offrendo passeggiate sonore e attività coinvolgenti nel cuore della natura. Un’occasione unica per scoprire come i suoni plasmano il nostro modo di percepire il mondo e lasciarsi sorprendere dai ritmi della natura e della tecnologia. Non mancare!

A Villa Torlonia, sabato 28 giugno, Technotown - l’hub della scienza creativa di Roma Capitale, invita ragazzi, giovani e adulti a partecipare all’evento Impronte Sonore 2.0. Dalle ore 10 del mattino e fino al pomeriggio sono in programma passeggiate sonore nel verde di Villa Torlonia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

