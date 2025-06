Impresa con sede a Chieti premiata per impegno e sostenibilità aziendale

La 3G Spa, impresa con sede a Chieti e leader nel customer management, si distingue ancora una volta per il suo impegno nella sostenibilità aziendale. Premiati da EcoVadis con un punteggio eccellente, confermano la loro posizione di rilievo nel settore e rafforzano la reputazione come esempio di eccellenza e responsabilità. Questo riconoscimento premia non solo il successo economico, ma anche l’attenzione verso un futuro più sostenibile e responsabile, aprendo nuove strade di crescita e innovazione.

La 3g spa realtà italiana di customer management con sedi a Chieti e Sulmona, conferma la sua posizione tra i leader del settore e ottiene un nuovo e significativo riconoscimento da Ecovadis, piattaforma leader nella valutazione della sostenibilità aziendale. Punteggio eccellente che migliora. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

