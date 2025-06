Imprenditore ucciso per far tacere il nipote pentito Bidognetti jr | Un parente di Diana doveva morire

Un oscuro intreccio di vendette e silenzi si cela dietro l'omicidio di Cesare Di Bona, un fatto che scuote le fondamenta della criminalità organizzata. La vicenda, legata a vecchi debiti e tradimenti, svela una spirale di ritorsioni orchestrate da figure chiave come Francesco Di Maio e Alessandro Cirillo. Questa tragica storia ci invita a riflettere sul prezzo oscuro del pentimento e delle alleanze segrete nel mondo sotterraneo.

“L’omicidio è avvenuto subito dopo il pentimento di Luigi Diana. Fu deciso da me, Francesco Di Maio e Alessandro Cirillo e fu attuato per ritorsione per il pentimento di Diana. La vittima era Cesare Di Bona che in passato con il figlio Vincenzo aveva investito dei soldi che mio padre e Luigi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

diana - imprenditore - ucciso - tacere

