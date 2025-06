Imprenditore ucciso e fatto sparire l' amico della vittima | Organizzava spesso cene ed era allegro

In un tragico e inquietante caso di scomparsa, le voci degli amici di Sandro Ottaviani emerge come un mosaico di ricordi e mistero. Con un tono che oscilla tra la nostalgia e la sorpresa, uno di loro ricorda i momenti spensierati trascorsi insieme, lasciando però aperto il dubbio su ciò che si nasconde dietro il sorriso apparente. La realtà potrebbe essere molto più complessa di quanto sembri, e le indagini continuano a svelare sorprendenti dettagli.

“Conoscevo Sandro Ottaviani da una vita. Spesso organizzavamo cene perlopiù a casa sua. Il giorno prima della scomparsa eravamo a una delle nostre cene tra amici e Sandro mi sembrava normale, sorrideva, era allegro. Non mi sembrava preoccupato. Non mi ha mai parlato di questioni legate a un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: cene - spesso - allegro - imprenditore

«Soldi, vacanze in Ungheria e cene»: Perugia, medico dell'ospedale e imprenditore a processo per corruzione - Il Messaggero - Si fa riferimento anche a una «vacanza in Ungheria della famiglia del medico dal 7 al 12 agosto 2015, durante la quale l’imprenditore provvedeva al pagamento di pranzi, cene, ingressi a terme e ... Segnala ilmessaggero.it