Imprenditore ciociaro muore in sella alla suo scooter a Roma

Una carambola mortale si è verificata a Roma, portando via un giovane imprenditore ciociaro di soli 36 anni. Roberto Bernardini, residente ad Acuto e molto conosciuto nel Nord della provincia di Frosinone, ha perso la vita in un tragico incidente in sella al suo scooter. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo risposte e attenzione sulla sicurezza stradale per evitare altre tragedie simili. La ricostruzione dell'incidente...

In questa notizia si parla di: imprenditore - roma - ciociaro - muore

