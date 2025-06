Importava bici a pezzi dalla Cina per non pagare i dazi | azienda di e-bike nei guai

Scandalo nel mondo delle e-bike: un'azienda di Monza avrebbe evaso quasi 10 milioni di euro in dazi importando pezzi dalla Cina. La maxi frode, scoperta dai finanzieri lo scorso luglio, mette in luce le pratiche illecite di un settore in crescita, con rischi per la concorrenza leale e i consumatori. L'indagine, ora al centro dell’attenzione europea, rivela come l’illegalità possa nascondersi dietro innovazione e sostenibilità .

Monza, 26 giugno 2025 – ??????Un’azienda monzese leader nel mercato delle e-bike che avrebbe evaso tra il 2019 e il 2022 il pagamento di dazi per quasi 10 milioni attraverso l’importazione di parti di biciclette elettriche prodotte in Cina. Una maxi frode interrotta lo scorso luglio dai finanzieri del Comando provinciale di Monza e Brianza con la segnalazione alla Procura europea. Uno dei risultati piĂą eclatanti tra i 32 interventi in materia di accise e 4 nel settore doganale eseguiti l’anno scorso dalle Fiamme Gialle brianzole. Secondo le accuse della Procura europea di Milano – ente indipendente dell’Unione Europea che ha il compito di indagare, perseguire e giudicare i reati contro gli interessi finanziari all’interno dei Paesi membri – l’azienda con sede a Monza era campionessa nell’eludere le misure adottate per contrastare il dumping, una pratica commerciale sleale in cui un’impresa vende i suoi prodotti a un prezzo inferiore nel mercato estero rispetto a quanto li vende nel proprio mercato nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Importava bici a pezzi dalla Cina per non pagare i dazi: azienda di e-bike nei guai

In questa notizia si parla di: cina - dazi - azienda - bike

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi” - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra.

La quota del Dragone passa dal 2,9% al 5,8% in un anno: i dazi di Bruxelles sono inutili. MG supera la Fiat. La situazione Vai su Facebook

Effetto dazi di Trump: un popolare marchio di e-bike chiude con effetto immediato; Biciclette, come può cambiare la produzione Usa con i dazi contro la Cina: il caso di Guardian Bikes; L’Ue: ancora dazi sulle bici cinesi a pedalata assistita. Fino al 17,2%.

Meccatronica, dazi e Cina pesano sulla competitività - Un settore trasversale, che si incrocia con comparti tradizionali della nostra industria, come l’automotive, il farma ... ilsole24ore.com scrive

USA e Cina sospendono i dazi: accordo storico in vista! Ecco cosa cambia per mercati e aziende - Le trattative tra Stati Uniti e Cina svoltesi a Londra si sono concluse con un’intesa preliminare che apre la strada alla sospensione dei dazi reciproci. Segnala borsainside.com