Impennata di caldo domani 13 città bollino rosso e 10 arancione A Messina solo giallo

L’Italia si prepara a vivere un’ondata di calore senza precedenti: domani, 13 città saranno segnate con il bollino rosso, più del doppio rispetto a oggi, mentre solo Messina si gode un colore giallo. Una vera e propria impennata di temperature che colpirà grandi metropoli e città d’arte, mettendo alla prova la resistenza dei cittadini. Scopriamo insieme quali saranno le località più interessate e come affrontare questa ondata di caldo record.

Impennata di caldo in Italia. Domani sono previsti 13 bollini rossi, più del doppio rispetto ad oggi che sono sei, secondo il bollettino aggiornato del Ministero della Salute. Le città interessate il 27 giugno dal livello 3 di caldo sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona. Sempre domani saranno 10 le città contraddistinte.

