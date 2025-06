Impagnatiello per i giudici non c?è premeditazione | ecco perché Ergastolo in secondo grado

L’audizione di Alessandro Impagnatiello davanti ai giudici si conclude con un verdetto pesante: nessuna premeditazione, ma un ergastolo in secondo grado. Impassibile, il giovane assiste alla sentenza, mentre la madre della vittima, Loredana Femiano, manifesta il suo dolore e la sua rabbia. Un caso che scuote l’Italia, sollevando interrogativi sulla responsabilità e sulla giustizia nel nostro sistema legale.

Alessandro Impagnatiello ascolta impassibile la lettura del verdetto, giusto un moto di stizza quando picchia le nocche sul tavolo. Dietro di lui Loredana Femiano, la mamma della vittima, stringe due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Impagnatiello, per i giudici non c?è premeditazione: ecco perché. Ergastolo in secondo grado

