Impagnatiello | confermato l’ergastolo ma senza aggravante della premeditazione

La drammatica vicenda di Alessandro Impagnatiello, condannato nuovamente all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, scuote l’Italia. La Corte d’assise d’appello di Milano ha confermato la pena, riconoscendo le aggravanti di crudeltà e convivenza, e prevedendo un isolamento diurno. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso di giustizia, ma lascia aperti interrogativi sulla tutela delle vittime e la lotta contro la violenza.

La decisione della Corte d’assise d’appello di Milano. Alessandro Impagnatiello, nelle ultime ore, è stato condannato nuovamente all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la sua ex compagna incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate a maggio 2023. La Corte d’assise d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo le aggravanti della crudeltà e della convivenza. È stato disposto anche un isolamento diurno di tre mesi. Esclusa però l’aggravante della premeditazione. Secondo i giudici, nonostante i segnali pregressi – come l’avvelenamento graduale con topicida e le ricerche online per eliminare il corpo – il tempo trascorso tra la scoperta delle sue bugie (ore 15) e l’omicidio (ore 19) non costituisce un intervallo “apprezzabile” per configurare la premeditazione secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Impagnatiello: confermato l’ergastolo ma senza aggravante della premeditazione

"Vergogna. La chiamano Legge, ma si legge disgusto". È il commento della sorella di Giulia Tramontano, Chiara, alla sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello senza, però, riconoscere l'aggravante

Tramontano,confermato l'ergastolo per Impagnatiello: Esclusa l'aggravante della premeditazione e riconosciuta l'aggravante della crudeltà e del rapporto di convivenza. La sorella.Chiara dopo la sentenza: "Vergogna, è premeditazione".

