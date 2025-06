Immissioni in ruolo docenti 2025 26 prima le GPS sostegno oppure gli idonei dei concorsi PNRR?

Le imminenti immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/26 sono al centro di molte domande e attese. Mentre i dettagli ufficiali ancora mancano, analizzando la normativa e ascoltando le risposte dei sindacalisti ai quesiti dei nostri lettori, possiamo delineare un quadro chiaro sulle tempistiche e priorità. Ma quale sarà il primo passo: le GPS sostegno o gli idonei dei concorsi PNRR? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 202526: mancano ancora tanti elementi ma sulla base della normativa e con il supporto dei sindacalisti che rispondono ai quesiti dei nostri lettori nei Question time organizzati dalla redazione, è possibile ricostruire ordine e percentuali delle assunzioni. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526, prima le GPS sostegno oppure gli idonei dei concorsi PNRR? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

