Illycaffè acquisisce controllo del distributore svizzero

Illycaffè S.p.A. ha comunicato di aver acquisito il controllo del 100 per cento del distributore svizzero, con sede a Thalwil. Attraverso questa acquisizione illycaffè potrà ampliare la presenza in tutti i principali canali distributivi, potenziare la "brand experience" e incrementare l'efficienza operativa, in linea con i propri obiettivi di crescita e di sviluppo internazionale, rende noto la casa di caffè triestina. L'operazione è "un'ulteriore conferma della volontà dell' azienda di proseguire nel proprio piano di investimenti nonostante il contesto macroeconomico e geopolitico complesso e la continua volatilità del prezzo del caffè verde che è triplicato negli ultimi tre anni", conclude la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net