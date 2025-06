Illustri snobbati d' Arezzo | dai maestri ai grandi nomi delle famiglie aretine Tra dispute e polemiche

Un secolo fa, Arezzo brillava di talenti e progetti ambiziosi, ma spesso il loro valore veniva sottovalutato o dimenticato. Tra dispute e polemiche, le grandi famiglie e i maestri locali si sono confrontati, alimentando un dibattito che ancora oggi accende passioni e riflessioni. È il momento di riscoprire il vero spirito di questa città, perché i suoi illustri figli meritano di essere celebrati e non snobbati.

“Basterebbe Arezzo a fare la gloria d’Italia”. Quante volte abbiamo sentito citare questa frase attribuita a Giosuè Carducci, in riferimento ai tanti personaggi illustri nati nel territorio aretino, che si sono distinti nelle arti, nelle scienze, nella politica e nella religione. Un secolo fa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

