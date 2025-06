Illimity | adesioni Opas Ifis salgono al 52,3% domani termina offerta

Le adesioni all'Offerta Pubblica di Acquisto su Illimity salgono al 52,3%, un aumento sorprendente in vista della chiusura di domani. La corsa degli investitori si fa sentire, mentre il titolo in borsa si impone con un +5,62%. Con queste dinamiche, il futuro di Illimity si fa sempre piĂą interessante: cosa riserverĂ l'esito dell'opa? Restate con noi per scoprirlo.

Milano, 26 giu. (askanews) – Alla vigilia della chiusura dell’Opas di Banca Ifis su Illimity, le adesioni sono salite al 52,3% dal 32% di ieri. Lo comunica Borsa Italiana. La scorsa settimana Banca Ifis aveva innalzato al 60% la sotto-soglia irrinunciabile per l’efficacia dell’offerta, mantenendo invariata la soglia minima del 66,67%. Il titolo Illimity, intanto, ha chiuso in deciso rialzo (+5,62% a 3,644 euro) dopo che la banca fondata da Corrado Passera ha comunicato lo scioglimento del patto di consultazione sul 27,2% del capitale alla luce della decisione di riconoscere un premio cash del 5% (pari a 0,1775 euro) se le adesioni supereranno il 90% del capitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

