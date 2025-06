Ilaria Salis insulta Libero | Ecco cosa siete

ogni giorno ci troviamo a osservare, un mix di polemiche, insulti e tentativi di sfuggire alle responsabilità. Ilaria Salis, con le sue azioni, dimostra come la politica si trasformi spesso in uno spettacolo dai toni sopra le righe, lasciando il pubblico smarrito tra verità e provocazioni. È un quadro che riflette le mille sfaccettature di un mondo in continuo fermento, dove l’immagine conta più dei fatti.

Ilaria Salis vuole sottrarsi alla revoca dell’immunità parlamentare insultando Libero. Di più: tenta di sfuggire al processo in Ungheria dileggiando un illustre penalista come Raffaele Della Valle. E siccome le hanno consigliato di tenere la bocca chiusa, fa parlare i suoi avvocati per eccitare i social. Poi, ogni tanto scatena il papà Roberto, candidato al premio Nobel per l’educazione familiare. È il quadretto che ogni giorno ci dobbiamo sorbire. Evidentemente la prode eroina rossa vede Libero come l’unico ostacolo al suo destino. Ma lasciamo perdere le contumelie di famiglia al nostro quotidiano, definito pseudo-giornale e sarebbe semmai interessante conoscere l’opinione di un Ordine dei Giornalisti troppo silente in casi del genere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis insulta Libero: "Ecco cosa siete"

