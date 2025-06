Il week-end al cinema | da Dragon Trainer a M3gan 2.0

Pronti a vivere un weekend all’insegna del cinema? Tra emozioni, suspense e avventure fantastiche, il grande schermo vi aspetta con titoli imperdibili come “Dragon Trainer”, “M3gan 2.0” e tanto altro. Che siate amanti dell’azione, dell’horror o delle storie toccanti, c’è un film per tutti. Preparate popcorn e sedute comode, perché il weekend al cinema promette di essere indimenticabile!

Dopo il successo del primo film, arriva al cinema l’horror “M3gan 2.0”. La pellicola, che approda nelle sale giovedì 26 giugno, porta sul grande schermo un nuovo capitolo nel caos dell’intelligenza artificiale. Altra novità è costituita da “Tutto in un’Estate!”, diretto da Louise Courvoisier, con Clément Favreau, Maïwene Barthelemy e Luna Garret. In cartellone, pio, non mancano i titoli del momento come “F1”, “Elio”, “Dragon Trainer”, “Lilo & Stitch”, “28 anni dopo” e “Ballerina”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 26 GIUGNO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “F1 – Il film” (ore 20:45); “Tre amiche” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21). 🔗 Leggi su Bergamonews.it