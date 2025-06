Il volo parte 14 ore in ritardo | notte in aeroporto per i passeggeri del volo Tirana-Pisa

Un viaggio che si trasforma in un incubo: il volo Ryanair FR8391 da Tirana a Pisa ha subito un ritardo di quasi 14 ore, lasciando i passeggeri impantanati in aeroporto tra problemi tecnici e mancanza di assistenza. Una vera e propria odissea che solleva ancora una volta il tema dei diritti dei viaggiatori e delle responsabilitĂ delle compagnie aeree. Come potranno i passeggeri ottenere i dovuti rimborsi e risarcimenti?

Pisa, 26 giugno 2025 – Una odissea quella vissuta in queste ore dai passeggeri del volo Ryanair FR8391 in partenza ieri, 25 giugno, dall' aeroporto di Tirana, in Albania, e diretto a Pisa, volo partito con quasi 14 ore di ritardo tra problemi tecnici e viaggiatori "abbandonati a se stessi". A denunciare il caso RimborsoAlVolo, societĂ specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che sta ricevendo le richieste di aiuto degli utenti rimasti bloccati in aeroporto. Arrivati ieri al Tirana International Airpor t i passeggeri, la cui partenza era prevista per le 18,25, scoprono che, a causa di un problema tecnico, la partenza sarebbe stata posticipata.

