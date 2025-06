Il Vividentour riparte da Mondello | dj Maurizio Rossato da Radio Deejay in consolle ci sarà anche Rudy Zerbi

Preparati a vivere l’estate più fresca d’Italia: il Vividentour riparte da Mondello, portando musica, energia e divertimento sulla splendida spiaggia siciliana. Il 28 giugno, dalle ore 18, l’evento gratuito all’angolo tra viale Regina Elena e via Glauco ti aspetta con DJ Maurizio Rossato di Radio Deejay e la presenza speciale di Rudy Zerbi. Un appuntamento imperdibile per dare il via alla stagione più calda dell’anno!

Si parte dalla Sicilia per dare il via all’estate più fresca d’Italia. Il 28 giugno dalle ore 18 il Vividentour arriva a Mondello, all’angolo tra viale Regina Elena e via Glauco, con una serata tutta da ballare, gratuita e aperta a tutti, powered by Vivident. In consolle ci sarà dj Maurizio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: vividentour - mondello - maurizio - consolle

Il Vividentour riparte da Mondello: dj Maurizio Rossato (da Radio Deejay) in consolle, ci sarà anche Rudy Zerbi.

Il Vividentour riparte da Mondello: dj Maurizio Rossato (da Radio Deejay) in consolle, ci sarà anche Rudy Zerbi - Il 28 giugno dalle ore 18 il Vividentour arriva a Mondello, all’angolo tra viale Regina Elena e via Glauco, con una serata tutta ... Scrive palermotoday.it

Il dj Maurizio Nari in consolle stasera al Molo95 - Il Resto del Carlino - Continuano i venerdì Rewind al Molo95 di Cesenatico Questa sera ospite uno dei DJ- Segnala ilrestodelcarlino.it