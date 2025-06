Il video di Khamenei per la prima volta in tv dopo il cessate il fuoco | Gli Usa non hanno guadagnato nulla

Dopo 12 giorni di conflitto, l’ayatollah Khamenei si presenta in TV per la prima volta, dichiarando che gli USA non hanno tratto alcun vantaggio dalla guerra contro Israele. Un messaggio chiaro e deciso che ribadisce la posizione dell’Iran e mette in discussione le ambizioni statunitensi nella regione. La scena segna una nuova fase nel confronto internazionale, lasciando aperti interrogativi sulle future strategie e alleanze.

La guida suprema iraniana, l’ayatollah A li Khamenei, commenta la “vittoria” su Israele e afferma che gli Stati Uniti “non hanno guadagnato nulla dagli attacchi sferrati” durante la guerra di 12 giorni della Repubblica Islamica contro Israele, che ha visto la distruzione di siti nucleari. Khamenei è apparso in video (sulla tv di Stato) per la prima volta dopo il cessate il fuoco: “Gli Stati Uniti si sono impegnati direttamente nella guerra, convinti che il loro rifiuto di intervenire avrebbe portato alla completa distruzione del regime sionista”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il video di Khamenei per la prima volta in tv dopo il cessate il fuoco: “Gli Usa non hanno guadagnato nulla”

In questa notizia si parla di: khamenei - guadagnato - prima - volta

(? Alice D'Este) Un dolore improvviso al petto. Il respiro che gli mancava proprio come l’anno prima. Il medico della Croce verde di Cavallino-Treporti (nella città metropolitana di Venezia) già operato al cuore con quattro stent coronarici (dispositivi medici util Vai su Facebook

Il video di Khamenei per la prima volta in tv dopo il cessate il fuoco: “Gli Usa non hanno guadagnato…; Iran, Khamenei: «Regime sionista schiacciato, abbiamo vinto»; Attacco Usa all’Iran, Trump: “Danni monumentali ai siti nucleari”. Nuovi raid di Israele: colpiti 6 aeroporti. Il ministro degli Esteri iraniano vola da Putin.

Khamenei torna in video: «Duro schiaffo all'America. Abbiamo trionfato, non ci arrenderemo mai» - La televisione iraniana trasmette la prima dichiarazione video della Guida Suprema dal cessate il fuoco con Israele: «Il regime sionista è stato quasi schiacciato e annientato sotto i colpi della Repu ... Si legge su msn.com

Khamenei in un video: "Regime sionista schiacciato, abbiamo vinto, schiaffo agli Usa" - Aiea Il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, supremo organo esecutivo dell'Iran, ha ratificato oggi la legge approvata ... Segnala msn.com