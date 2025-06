Il video dei missili iraniani che sbucano da un tunnel è generato con l’Intelligenza Artificiale

In un’atmosfera di tensione globale, circolano immagini sorprendenti realizzate con l’intelligenza artificiale, tra cui un video che mostra missili iraniani uscire da un tunnel. Ma è bene ricordare che molte di queste rappresentazioni sono false o manipolate. La scena dei mezzi che emergono dall’ignoto non trova riscontro nei media ufficiali iraniani, sottolineando l’importanza di distinguere tra realtà e finzione in tempi di conflitto.

Durante i bombardamenti tra Iran, Israele e Stati Uniti, sono circolate diverse immagini false, in alcuni casi generate con l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Una clip, in particolare, mostra una colonna di mezzi che emergerebbe da un tunnel non meglio precisato in Iran, trasportando quelli che sarebbero pericolosissimi missili iraniani. Tuttavia, la scena risulta essere falsa. Per chi ha fretta. Non c’è alcun riscontro nei media iraniani riguardo questa fantomatica colonna di mezzi.. La scena presenta diverse anomalie, a partire dalle bandiere nei mezzi che cambiano o che non riguardano l’Iran. 🔗 Leggi su Open.online