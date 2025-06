Il video choc dell' imam di Bologna | Lega satanica e minacce a Cisint | VIDEO

Un video scioccante scuote l’Italia: l’imam di Bologna, espulso per motivi di sicurezza nazionale, si scaglia con accuse infamanti e minacce contro la Lega e l’europarlamentare Cisint. Tra insulti e accuse di “satanici”, il clima si fa sempre più teso, mentre si alza il rischio di un’escalation di violenza. La risposta di Cisint è ferma e decisa, ma cosa si cela dietro questa escalation di tensione?

L'imam di Bologna espulso per motivi di sicurezza nazionale e per il suo aperto sostegno alla Jihad e ad Hamas, Zulfiqar Khan, non smette di attaccare i rappresentanti della Lega e l'europarlamentare Anna Maria Cisint, che ha «satanici», accusandoli di essere nemici dell'Islam e minacciando: «Non ci siamo dimenticati di Monfalcone». A rispondere è la Cisint che sottolinea come «il violento attacco rivolto contro di me, il mio partito e il Segretario federale Matteo Salvini da parte dell'imam, che fra l'altro rende ora ancora più chiare le parole pronunciate dal suo seguace Omar Mamdouh, ci dice che siamo dalla parte giusta della storia.