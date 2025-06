Il via il 6 luglio | le ragazze bolognesi sono le detentrici Europei universitari di basket l’Alma Mater in difesa del titolo

Bologna si prepara ad accogliere un evento storico: il campionato europeo universitario di basket, che debutta sotto le Due Torri, simbolo di passione e tradizione sportiva. Le ragazze dell’Alma Mater, detentrici del titolo in Europa, sono pronte a difendere il prestigio conquistato, mentre gli uomini, freschi di quarto posto all’EuroBasket, vogliono scrivere nuove pagine di gloria. L’atmosfera è già calda, e lo spettacolo sta per cominciare...

Bologna sempre piĂą capitale del basket, anche a livello universirario. All’ombra delle Due Torri sta per cominciare il campionato europeo dedicato alle compagini degli atenei continentali, per la prima volta ospitato laddove nella stessa terra Virtus, Fortitudo e tante altre hanno fatto la storia della palla a spicchi. In campo scenderanno sia la formazione maschile, quarta all’ultimo EuroBasket, che quella femminile dell’Alma Mater, con le ragazze allenate da Jordan Losi che avranno un compito importantissimo: difendere il titolo conquistato nella passata edizione proprio in casa. Le detentrici del titolo continentale hanno perso Elisabetta Tassinari, per limiti di etĂ ma rimane un importante nucleo della squadra che aveva vinto gli scorsi Europei Universitari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il via il 6 luglio: le ragazze bolognesi sono le detentrici. Europei universitari di basket, l’Alma Mater in difesa del titolo

In questa notizia si parla di: ragazze - basket - alma - mater

Basket femminile, Lauro: “Complimenti alle ragazze della Miwa” - Un grande applauso alle ragazze della Miwa per la loro straordinaria promozione in serie B! Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma un simbolo di crescita per il basket femminile e lo sport della nostra città .

Con oltre 100.000 persone tra studenti, docenti e personale, l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è un attore chiave nella transizione ecologica della città . Come si traduce questo impegno nella pratica? Ne abbiamo parlato con Giacomo Berga Vai su Facebook

Translate postEuropei universitari, le ragazze del CUS Bologna partono favorite Vai su X

Il via il 6 luglio: le ragazze bolognesi sono le detentrici. Europei universitari di basket, l’Alma Mater in difesa del titolo; A Bologna gli Europei universitari di pallacanestro: Alma Mater competitiva e ambiziosa; Basket femminile. Buona la prima per il Cus Bologna.

Alma Mater, canestri d’autore. L’Europeo 2025 da luglio a Bologna - Per la prima volta ci sarà l’europeo in feluca e l’Alma Mater Studiorum ci arriverà con un titolo da difendere. Da sport.quotidiano.net

Majda, studentessa dell’Alma Mater sarà al G20 delle ragazze - VERSO LA CINA Majda, studentessa dell’Alma Mater sarà al G20 delle ragazze A Pechino l’8 e 9 agosto rappresenta l’Italia all’incontro mondiale per promuovere la partecipazione femminile ... Riporta corrieredibologna.corriere.it