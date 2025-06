Il vescovo prende le distanze | Situazione sanitaria a rischio Ma il don difende la sua missione

La recente situazione a Vicofaro ha acceso un acceso dibattito tra autorità religiose e comunità locali. Mentre il vescovo monsignor Fausto Tardelli evidenzia i rischi sanitari e la necessità di garantire sicurezza e dignità, don Massimo Biancalani difende con passione la sua missione di accoglienza. La tensione tra protezione e solidarietà si fa sentire forte, lasciando aperta una domanda cruciale: come trovare un equilibrio che metta al primo posto il benessere di tutti?

"A Vicofaro la situazione igienico sanitaria non permette più un’accoglienza dignitosa, umana e in sicurezza delle persone". A dirlo è il vescovo monsignor Fausto Tardelli, che ha preso così le distanze dall’operato di don Massimo Biancalani, e dell’esperienza del centro di accoglienza per migranti di Vicofaro, giudicato non più sicuro né per gli ospiti né per le persone che vivono nel quartiere residenziale a due passi dal centro cittadino. E sul pericolo di diffusione di malattie (come i vari casi di tubercolosi), sull’impossibilità di attuare una sorveglianza epidemiologia, e sulle enormi carenze della struttura, aveva insistito anche l’ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Tomasi lo scorso 6 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it