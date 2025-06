Il vescovo Corazza ha incontrato il nuovo Papa | Gli ho ricordato quando nel 2010 venne a Forlimpopoli

Il vescovo Corazza ha condiviso un’emozionante visita al nuovo papa, ricordando con affetto l’udienza del 2010 a Forlimpopoli. “Un clima di gioia e di fiducia” ha commentato, sottolineando l’importanza di questi momenti di incontro tra chiesa e comunità. L’attuale incontro in Vaticano, con oltre trecento vescovi italiani, riafferma il forte legame tra il Papa e le diocesi del nostro Paese. Un segnale di speranza e unità per il futuro della Chiesa italiana.

“Un clima di gioia e di fiducia”, così il vescovo Livio Corazza ha commentato il recente incontro con papa Leone XIV. Il contesto era l’udienza con i vescovi della Conferenza episcopale italiana in Vaticano, svoltasi nei giorni scorsi con circa trecento prelati, evento ricordato nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: vescovo - corazza - papa - ricordato

Alluvione due anni dopo, il vescovo Corazza celebra la messa solenne al seminario colpito dalla piena - Due anni dopo la tragica alluvione che colpì Forlì, il vescovo Livio Corazza ha celebrato una messa solenne al seminario vescovile di via Lunga 43, uno dei luoghi maggiormente devastati dalla piena.

? “Dicono che sono romanista… ma voi siete i benvenuti.” Con queste parole, Papa Leone XIV ha accolto oggi il Napoli campione d’Italia in Vaticano. Un sorriso, una battuta, e subito il clima si è fatto familiare. Perché quando lo sport incontra la fede, non ci Vai su Facebook

In Vaticano con il Papa: Ecco le sue coordinate; Campane a lutto e preghiere per la morte del papa, il vescovo Corazza: Suoi interventi fondamentali per la Chiesa; Forlì, l'esposto dell'avvocato Francesco Minutillo contro il vescovo Livio Corazza (che cita il Papa): «Nella sua omelia vilipendio alla religione cattolica».

In Vaticano con il Papa: "Ecco le sue coordinate" - Monsignor Corazza all’udienza con i vescovi della Cei e poi il saluto in privato "Annuncio del Vangelo, pace, dignità umana e dialogo i temi che ci ha indicato". Si legge su msn.com

Forlì, l'esposto dell'avvocato Francesco Minutillo contro il vescovo Livio Corazza (che cita il Papa): «Nella sua omelia vilipendio alla religione cattolica» - Un esposto in Procura depositato contro il vescovo di Forlì Livio Corazza per aver citato in un’omelia il documento di Abu Dhabi sulla fratellanza umana, firmato da Papa Francesco e dal Grande ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it