Il verde urbano fa calare le temperature di 1,5°

Il verde urbano è più di un semplice ornamento: è un alleato fondamentale contro il riscaldamento delle città. Potenziando e riqualificando parchi e giardini, possiamo ridurre le temperature medie di 1,5 gradi, migliorando la salute pubblica, la qualità della vita e contrastando l'inquinamento. Coldiretti sottolinea come questa strategia possa essere la chiave per affrontare le ondate di calore e rendere le nostre città più sostenibili e vivibili.

Potenziare e riqualificare la presenza di verde urbano nelle città, con parchi e giardini, potrebbe permettere di abbassare le temperature medie di 1,5 gradi, con effetti benefici sulla salute delle persone e sulla vivibilità dei centri, oltre che sull' inquinamento. E' quanto afferma Coldiretti, in merito agli effetti delle alte temperature con la previsione di bollini arancioni e rossi in molti capoluoghi e la colonnina di mercurio che potrebbe arrivare fino a 40 gradi. La media di verde pro capite in Italia è di appena 32,8 metri quadrati per abitante. E' soprattutto nelle città con minore verde che la ridotta presenza di parchi e giardini impatta sulla temperatura media dell'intera area urbana.