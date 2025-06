Il ventennale del gemellaggio La trasferta di Lazzate in Francia

Il ventennale del gemellaggio tra Lazzate e un affascinante borgo della Ile de Ré segna due decenni di amicizia, scambi culturali e progetti condivisi. Un viaggio ricco di emozioni e ricordi, che ha visto protagonista l’attuale sindaco Andrea Monti, figlio del pioniere Cesarino, nel celebrare questa storica alleanza. Verso il piccolo comune francese della provincia della...

Vent'anni fa, mentre si avviava a conclusione l'ambizioso progetto "Lazzate 2005", fu l'allora sindaco Cesarino Monti a scegliere un delizioso borgo della Ile de Ré, in Francia, per dar vita al "gemellaggio" di Lazzate. Lo scorso fine settimana è stato l'attuale sindaco Andrea Monti, figlio di Cesarino, a guidare la trasferta della delegazione lazzatese per celebrare i 20 anni del patto. Verso il piccolo comune francese della provincia della Charente Marittima, nella regione della Nuova Aquitania, sono partiti da Lazzate i componenti della Young Music Orchestra del Corpo Musicale Santa Cecilia, con gli accompagnatori che hanno partecipato al "Festival della Musica".

