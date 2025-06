Il Trump show alla Nato

Il vertice della Nato all’Aja si trasforma nel palco di uno spettacolo senza precedenti, con Trump protagonista assoluto. Tra battute pungenti, insulti e dichiarazioni stile reality show, l’ex presidente annuncia successi e vittorie monumentali, mentre il mondo osserva incredulo. La pace tra Russia e Ucraina in 24 ore? Una battuta ironica. E mentre CNN e New York Times sembrano fingere di non vedere il vero show, noi aspettiamo di scoprire cosa accadrà davvero…

La pace tra Russia e Ucraina in 24 ore? Una battuta ironica. Cnn e New York Times fake news. Un'ora sul palco alla fine del vertice della Nato all'Aja: Donald Trump conduce la sua conferenza stampa tra attacchi, scherzi, insulti e scambi con i giornalisti. Parla di momento storico, di un successo senza precedenti, di vittoria monumentale. Il riferimento è soprattutto all'accordo tra gli alleati sul 5% del pil per la difesa, prima di attaccare la Spagna, la cui posizione rimane ambigua nonostante l'adesione all'intesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il Trump show alla Nato

In questa notizia si parla di: trump - nato - show - adesione

Donald Trump nuovamente nonno, è nato Alexander figlio di Tiffany Trump - Donald Trump è tornato a vestire i panni di nonno con la nascita del piccolo Alexander, figlio di Tiffany Trump.

Donald Trump dichiara: “Ho appena terminato una telefonata con il Presidente della Russia, Vladimir Putin. Abbiamo discusso dell’attacco dell’Ucraina contro gli aerei russi fermi in aeroporto e di vari altri attacchi che stanno avvenendo da entrambe le parti. È Vai su Facebook

Il Trump show alla Nato; Nato, accordo sulla spesa militare al 5% del Pil. Trump attacca la Spagna. Nel testo scompare l’adesione dell’Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Europa e Usa siano uniti e vinceremo. LIVE.

Vertice Nato: 'Gli alleati si impegnano ad investire il 5%'. Trump: 'Spagna terribile, le faremo pagare dazi doppi' - Nel testo non c'è l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza atlantica (ANSA) ... Segnala ansa.it

Nato, spese difesa al 5% entro 2035: Trump esulta, missione compiuta - L'impegno è privo di "tappe intermedie", come ha precisato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ... Si legge su adnkronos.com