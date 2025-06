Il Trump che non t’aspetti | si commuove per la giornalista moglie del soldato ucraino | Me lo saluti…

Il Donald Trump che non ti aspetti: un volto più umano e coinvolto si svela durante il vertice NATO ad Aja. Quando una giornalista ucraina, moglie di un soldato al fronte, gli chiede di intervenire per le truppe e per suo marito, Trump si commuove profondamente. Un gesto inaspettato che ribalta l’immagine di freddezza politica, dimostrando che anche nelle alte sfere si può provare empatia autentica. La sua reazione lascia tutti senza parole…

Il Trump che non t’aspetti, partecipe e quasi commosso per il dramma della giornalista ucraina, che all’Aja, in conferenza stampa, al termine del vertice Nato, gli chiede di fare qualcosa per le truppe, e per il marito, impegnato al fronte. Donald Trump è apparso visibilmente commosso dopo il confronto con una giornalista ucraina, che ha parlato del marito impegnato al fronte in Ucraina. La giornalista ha chiesto se gli Stati Uniti siano pronti a fornire i sistemi missilistici anti-aerei Patriot, fondamentali per la difesa contro i ripetuti attacchi russi. Nel rispondere, Trump ha mostrato empatia per la situazione personale della donna e ha spiegato che, pur essendo difficile ottenerli, gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di fornire questi sistemi, già inviati anche a Israele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Trump che non t’aspetti: si commuove per la giornalista moglie del soldato ucraino: “Me lo saluti…”

