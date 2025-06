Il tesoro di De Laurentiis | da Simeone a Ngonge una cassaforte con 7 combinazioni

Il tesoro di De Laurentiis si svela tra strategie e sogni di mercato: da Simeone a Ngonge, una vera cassaforte con sette combinazioni possibili. Per il Cholito, il Siviglia rappresenta più di una semplice ipotesi, mentre il belga attira l’interesse della Lazio. Con partenti come Marin, Folorunsho, Cajuste, Zanoli e Mazzocchi, il futuro azzurro si ridisegna, aprendo nuove sfide e opportunità per il Napoli.

Per il Cholito il Siviglia è più di un’ipotesi, mentre il belga piace alla Lazio Possono partire anche Marin, Folorunsho, Cajuste, Zanoli e Mazzocchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il tesoro di De Laurentiis: da Simeone a Ngonge, una cassaforte con 7 combinazioni

In questa notizia si parla di: tesoro - laurentiis - simeone - ngonge

Il tesoro di De Laurentiis: da Simeone a Ngonge, una cassaforte con 7 combinazioni.

Il tesoro di De Laurentiis: da Simeone a Ngonge, una cassaforte con 7 combinazioni - Per il Cholito il Siviglia è più di un’ipotesi, mentre il belga piace alla Lazio Possono partire anche Marin, Folorunsho, Cajuste, Zanoli e Mazzocchi ... Si legge su gazzetta.it

Raspadori, Simeone e Ngonge via da Napoli? Il prezzo: quanto chiede De Laurentiis - MSN - Via anche Raspadori che il Napoli vuole cedere per 30 milioni (difficile, più plausibile che possa arrivare un'offerta da 20- Lo riporta msn.com