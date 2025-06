Il terrore nei suoi occhi dovevo agire subito

Il coraggio e la prontezza di Alessio Alberigo, maresciallo capo dei carabinieri di Porto Potenza, hanno fatto la differenza in un momento di grande paura. Con uno sguardo intenso e parole di conforto, ha trasformato il terrore in speranza, agendo senza esitazioni per salvare una vita. La sua azione eroica testimonia come il senso del dovere possa diventare un atto di vera umanitĂ : un esempio che resta impresso nel cuore di tutti noi.

"Il mio sguardo si incrociava con quello della donna e ho colto il terrore nei suoi occhi. Due parole di rassicurazione e nessuna esitazione: mi sono sporto sul parapetto e l'ho riportata in salvo sul balcone". Il maresciallo capo Alessio Alberigo, comandante della caserma dei carabinieri di Porto Potenza, ripercorre così l' eroico salvataggio che l'ha visto protagonista lunedì mattina, quando una donna aveva minacciato di lanciarsi dal balcone di casa sua al terzo piano, dopo aver avuto un violento litigio con il proprio compagno che le aveva alzato le mani addosso. Ma per fortuna il sotto ufficiale l'ha afferrata e messa in salvo.

