Il tentato omicidio del pusher Condannati due carabinieri Il terzo patteggia solo la rapina

Un caso che scuote l'intera comunità locale: due carabinieri condannati per gravi reati, tra cui tentato omicidio, nel contesto di una stessa operazione. Una sentenza che getta luce sulle conseguenze di azioni estreme e sulla complessità di un sistema di giustizia chiamato a fare chiarezza. I dettagli emergono ora con forza, rivelando come le decisioni della corte abbiano segnato un punto di svolta in questa intricata vicenda.

Condannati l’uno a 10 anni e 8 mesi e l’altro a 8 anni e 8 mesi i carabinieri accusati di tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di arma e rapina aggravata ai danni di un pusher marocchino accoltellato gravemente a Castiglione Olona nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 2024, in una zona di spaccio. La sentenza è stata pronunciata ieri dal gup del Tribunale di Varese Niccolò Bernardi. Per i due militari, all’epoca dei fatti uno in servizio alla Compagnia di Luino e l’altro alla Stazione di Malnate, subito sospesi, i pm Lorenzo Dalla Palma e Marialina Contaldo avevano chiesto condanne a 11 anni e 9 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tentato omicidio del pusher. Condannati due carabinieri. Il terzo patteggia “solo“ la rapina

In questa notizia si parla di: tentato - omicidio - pusher - condannati

Tentato omicidio a colpi di accetta, 31enne patteggia cinque anni - Una sera di settembre nel cuore di Niviano di Rivergaro si è trasformata in un incubo per una tragica aggressione con accetta.

Translate postTentato omicidio di un pusher nei boschi, condannati a 10 e 8 anni per due carabinieri Vai su X

Sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Varese i due carabinieri accusati di aver accoltellato e rapinato un pusher nei boschi di Castiglione Olona nel luglio del 2024. Secondo l'accusa, i militari, fuori dall'orario di servizio e senza alcun ordine di i Vai su Facebook

Il tentato omicidio del pusher. Condannati due carabinieri. Il terzo patteggia “solo“ la rapina; Accoltellano e derubano un pusher nei boschi di Castiglione Olona: condannati due carabinieri per tentato omicidio; Tentato omicidio di un pusher nei boschi, condannati a 10 e 8 anni per due carabinieri.

Il tentato omicidio del pusher. Condannati due carabinieri. Il terzo patteggia “solo“ la rapina - A processo nella doppia veste di parte offesa per l’aggressione e di imputato per spaccio, il marocchino ha patteggiato una pena di 3 anni e 8 mesi. Si legge su ilgiorno.it

Tentato omicidio, due carabinieri condannati a 10 e 8 anni - Sono stati condannati rispettivamente a 10 anni e 8 mesi e 8 anni e 8 mesi i due carabinieri accusati di tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di arma e rapina aggravata ai danni di un ... msn.com scrive