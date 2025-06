Il telefono sequestrato l’inchiesta quel lavoro da bagnino | le ultime ore di Matteo Formenti trovato morto dopo il caso del bimbo annegato

Il mistero che avvolge la morte di Matteo Formenti, il bagnino 37enne trovato senza vita a Cologne, si infittisce di nuovi dettagli. Mentre le indagini proseguono, emergono elementi legati al suo lavoro e all’ultimo giorno di servizio, tra cui il sequestro del suo telefono e l’inchiesta ancora in corso. La comunità si chiede cosa si nasconda dietro questa tragica vicenda, che ha scosso profondamente tutti.

Sono ancora frammentate le notizie riguardo la morte di Matteo Formenti, il bagnino 37enne trovato senza vita nella giornata di ieri, mercoledì 25 giugno, a Cologne, in provincia di Brescia. L’uomo lavorava da quattro anni nel parco acquatico Tintarella di Luna a Castrezzato dove lo scorso venerdì ha perso la vita il bimbo di 4 anni annegato in un momento di distrazione dei genitori. Su quella tragica vicenda i carabinieri hanno aperto un fascicolo d’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni, l’ipotesi piĂą accreditata dagli investigatori è che Formenti, forse sconvolto dagli eventi di venerdì e dalla morte del bambino, si sia tolto la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il telefono sequestrato, l’inchiesta, quel lavoro da bagnino: le ultime ore di Matteo Formenti, trovato morto dopo il caso del bimbo annegato

