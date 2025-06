Il tappeto fiorito di Veleia diventa virtuale | visibile online fino a fine luglio

scoprire questa meraviglia floreale anche online. Grazie a una suggestiva esposizione virtuale, l'arte e la tradizione di Veleia si svelano a un pubblico più ampio, permettendo di immergersi nella bellezza dei dettagli e delle emozioni che trasmette questo straordinario tappeto fiorito. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere questa esperienza unica, anche da lontano!

Domenica scorsa è stato inaugurato lo splendido tappeto fiorito realizzato nella chiesa di Veleia, dedicato all'anno giubilare, romana che sarà visibile sul luogo fino alla fine di luglio. Per coloro che non hanno la possibilità di recarsi fisicamente ad ammirare l'opera, da oggi è possibile. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il tappeto fiorito di Veleia diventa virtuale: visibile online fino a fine luglio.

