Il TAM Ballet debutta con un Lago dei cigni al Castello Sforzesco

Preparati a vivere un’esperienza incantata: TAM Ballet debutta con uno dei balletti più amati di sempre, "Il lago dei cigni", al suggestivo Castello Sforzesco. Un'occasione unica per immergersi nella magia di Pëtr Il’i??ajkovskij, rivisitata dalla giovane compagnia del Teatro degli Arcimboldi, che porta in scena il classico intramontabile con passione e innovazione. Non perdere questo spettacolo straordinario, dove il sogno diventa realtà e il balletto prende vita sotto i tuoi occhi.

È il più celebre, probabilmente l’icona di tutti balletti classici “Il lago dei cigni“ di Pëtr Il’i??ajkovskij, insieme a “Lo schiaccianoci” dello stesso compositore russo in combutta col coreografo Marius Petipa. TAM Ballet, la nuova compagnia del Teatro degli Arcimboldi, debutta portando OdileOdette, il perfido mago Rothbart che ha trasformato la principessa in cigno e il principe Sigfried cui il villain vuol rifilare la figlia (Odile) allo Sforzesco per l’Estate al Castello. Appuntamento domani 27 giugno, con due étoile di fama internazionale come ospiti: Ruika Yokoyama e Giordano Bozza, entrambi ex primi ballerini del Teatro nazionale di Tbilisi in Georgia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il TAM Ballet debutta con un Lago dei cigni al Castello Sforzesco

