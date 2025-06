Il talento di Valdifiori protagonista tra le azzurre. Come si migliorano due medaglie europee? Aggiungendone due mondiali. È un periodo stellare quello che sta vivendo Elisabetta Valdifiori, quindicenne cesenate in forza alla Cervia Ginnastica e Sport, che lo scorso fine settimana a Sofia ha brillato ai campionati mondiali juniores di ginnastica ritmica, conquistando un secondo posto nella specialità delle dieci clavette e dimostrando che il suo futuro è già scritto nelle stelle.

Come si migliorano due medaglie europee? Aggiungendone due mondiali. E’ un periodo stellare quello che sta vivendo Elisabetta Valdifiori, quindicenne cesenate in forza alla Cervia Ginnastica e Sport che lo scorso fine settimana a Sofia, in Bulgaria, è stata protagonista insieme alla nazionale italiana, dei campionati mondiali juniores di ginnastica ritmica, conclusi con la conquista di un secondo posto nella specialità delle dieci clavette e di un terzo in quella dei cinque cerchi. "Sono state giornate vissute in crescendo – commentano le insegnanti Simona Ravaioli, Yana Sinyel ‘ Nikova e Natalia Putko – e che in effetti erano iniziate in salita a causa di un problema che Elisabetta aveva rimediato alla falange del dito anulare della mano destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it