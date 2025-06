Il Superbonus è costato oltre 126,3 miliardi ma Conte sbraita per le spese Nato

Il Superbonus 232, con un investimento superiore ai 1263 miliardi di euro, rappresenta una delle più grandi rivoluzioni nel settore edilizio italiano. Dopo le polemiche, arriva la certificazione ufficiale di Enea: circa 500mila immobili coinvolti su un totale di 35,6 milioni di abitazioni nel Paese. Un dato che sottolinea l’impatto reale di questa misura e il suo ruolo chiave nella trasformazione energetica dell’Italia.

La certificazione è arrivata da Enea. Sono circa 500mila gli immobili coinvolti su 35,6 milioni di abitazioni in tutto il Paese.

