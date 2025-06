Il suo caffè è un capolavoro chi è la miglior barista d’Italia | la storia della forlivese Giulia Ruscelli

Il suo caffè è un vero capolavoro: un’arte che trasforma ogni tazza in un’emozione. E ora, questa passione e talento sono stati riconosciuti a livello internazionale con il titolo di ‘Migliore Barista dell’Anno’ per Giulia Ruscelli di Forlì, la prima donna italiana a conquistare l’ambito premio all’Espresso Italiano Champion 2025. Un traguardo che celebra non solo la sua abilità, ma anche la nuova frontiera dell’eccellenza nel mondo del caffè italiano.

Forlì, 26 giugno 2025 – Meritata soddisfazione per Giulia Ruscelli di Forlì, eletta ‘ migliore barista dell’anno ’ prima donna italiana a risultare vincitrice dell’ Espresso Italiano Champion 2025. Giulia si è aggiudicata il titolo di migliore barista in tema di espresso e cappuccino italiani ed è arrivata al riconoscimento dopo aver sfidato altri undici professionisti nella competizione organizzata dall’Istituto Espresso Italiano (IEI) che si è svolta a Conegliano Veneto nella sede di Dersut, socio dell’Istituto. In soli 11 minuti, Giulia Ruscelli ha dovuto tarare la sua attrezzatura (macchina Rancilio Classe 20 ASB e macinadosatore Eureka Atom 20W con sistema acqua Brita) e dimostrare di saper preparare quattro espressi e quattro cappuccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il suo caffè è un capolavoro, chi è la miglior barista d’Italia: la storia della forlivese Giulia Ruscelli

