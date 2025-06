Il sovranismo bancario di Meloni e Sánchez danneggia l' Italia e la Spagna in Europa

Il confronto tra Meloni e Sánchez sul fronte bancario rivela una strategia comune: il cosiddetto “catenaccio” che, invece di rafforzare le economie nazionali, rischia di danneggiare l’Italia e la Spagna in Europa. Ma cosa si cela dietro questa mossa? Continua a leggere per scoprire come queste scelte influenzano il nostro futuro finanziario e quali sarebbero le alternative più sostenibili.

Giorgia Meloni e Pedro Sánchez stanno giocando la partita bancaria con lo stesso schema: il catenaccio. A Madrid, dopo l’approvazione dell’Antitrust spagnolo e del. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il sovranismo bancario di Meloni e Sánchez danneggia l'Italia e la Spagna in Europa

