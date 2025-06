Il sosia in piazza San Marco Orlando Bloom invitato single e le nuove proteste anti-miliardari | cronache dal primo giorno del matrimonio Bezos a Venezia

Tra l’effervescenza di Piazza San Marco e le onde della Laguna, il primo giorno del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez si svela tra sguardi di sosia, proteste ambientaliste e celeb più sorprendenti che mai. In un’atmosfera di glamour e tensione, Venezia diventa il palcoscenico di un evento unico, tra misteri nascosti e star internazionali. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa giornata indimenticabile, che promette di lasciare il segno nel cuore della città.

Nozze veneziane, giorno uno: l’arrivo degli invitati, la protesta di Extinction Rebellion, il misterioso chiostro segreto del primo party e tutte le celebrity già in laguna Il matrimonio dell’anno - tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez - comincia tra caos e curiosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il sosia in piazza San Marco, Orlando Bloom invitato single e le nuove proteste anti-miliardari: cronache dal primo giorno del matrimonio Bezos a Venezia

In questa notizia si parla di: giorno - primo - sosia - piazza

Papa Leone XIV supera il milione di follower su Instagram nel primo giorno - Papa Leone XIV ha fatto il suo debutto su Instagram con un impatto straordinario, superando il milione di follower nel suo primo giorno.

Il Cappello sulla Notizia | Sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza Vai su Facebook

Il sosia in piazza San Marco, Orlando Bloom invitato single e le nuove proteste anti-miliardari: cronache dal primo giorno del matrimonio Bezos a Venezia; Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia in diretta: comincia la festa, oggi il primo party nel chiostro privato. «No Bezos», protesta in piazza San Marco; Sharon Verzeni, il sosia di Johnny Depp sentito dai carabinieri: “L’ho conosciuta in piazza pochi giorni prima dell’omicidio”.

Il primo giorno della non sindaca. Sollevata dopo la decisione sofferta. Ore di carte giudiziarie sotto esame - Ilaria Bugetti dopo l’annuncio di lasciare la carica ha passato la giornata a definire la difesa ad oltranza. Scrive msn.com

Primo giorno a Piazza Affari per Ubaldi Costruzioni. Il titolo vola a +50% - RaiNews - Il titolo vola a +50% L'azienda di Maltignano debutta alla Borsa di Milano e non riesce a fare prezzo né scambi, chiudendo con un forte rialzo ... Segnala rainews.it