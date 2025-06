Il sondaggio sulla sanità fatto dal Comune è solo teatrino elettorale

Il recente sondaggio sulla sanità senese, promosso dal Comune di Siena, ha acceso un intenso dibattito politico, accusato di essere un semplice teatrino elettorale. L’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini non ha nascosto il suo disappunto, criticando la superficialità dell’operazione e invitando a considerare i dati autentici. In questo scenario, emerge un quadro complesso dove le ragioni di fondo si scontrano con le strategie di propaganda, lasciando aperta una domanda fondamentale: quali sono davvero le priorità per la salute dei cittadini?

Rompe il silenzio l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. Perchè il sondaggio sulla sanità senese promosso dal Comune di Siena proprio non gli va giù. "E' un teatrino politico elettorale che contraddice la necessità di affrontare con serietà i problemi veri della sanità". Il riferimento è al centrodestra e all'assessore Tucci candidato di Fratelli d'Italia in consiglio regionale. "I dati che vanno presi a riferimento sono quelli che ci consegna il Ministero della Salute, Agenas e il Sant'Anna – continua Bezzini – Io non ho visto il sondaggio e non ne ho la più pallida idea. Tutta roba montata a fine elettorale, sarebbe il caso di risparmiarci tutto ciò, visto che dobbiamo affrontare cose serie".

