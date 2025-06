Il solito Sinner | che palleggi di tacco a Wimbledon!

Il campione indiscusso si distingue ancora una volta: tra risate e tacco a Wimbledon, il numero uno del mondo dimostra che il talento non ha limiti. Con la sua spensieratezza contagiosa, si prepara all’atteso torneo inglese, regalando spettacolo anche fuori dal campo. Guarda il video e lasciati conquistare dalla sua abilità e carisma!

Il numero uno del mondo si prepara al torneo inglese con la solita spensieratezza. Eccolo mentre palleggia in compagnia del suo staff, dando spettacolo con la pallina tra i piedi. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il solito Sinner: che palleggi di tacco a Wimbledon!

Come se la cava Sinner a calcio? Tacco e palleggi con lo staff a Wimbledon. VIDEO - Dal tennis al calcio: in attesa del debutto a Wimbledon (in programma per martedì 1° luglio), Jannik Sinner si diverte facendo qualche palleggio con il suo team. Secondo sport.sky.it

Sinner è un fenomeno anche con i piedi: va di tacco e punta, la pallina resta incollata - Fanpage.it - poi piazza quattro palleggi col piede sinistro e la rimanda di là con massima naturalezza. Si legge su fanpage.it