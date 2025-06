Il sogno di Pio Esposito | Inter è il giorno più emozionante della mia vita Mi ero immaginato il gol

Il sogno di Pio Esposito si è trasformato in realtà: l’attaccante classe 2005 ha scritto una pagina indimenticabile nella storia dell’Inter, segnando il gol decisivo contro il River. "Quando alla vigilia ho capito che avrei giocato da titolare..." e ora il suo nome è scritto tra i protagonisti di un giorno che resterà per sempre nei cuori nerazzurri. La sua determinazione ha fatto la differenza, dimostrando come la passione possa trasformare i sogni in realtà.

