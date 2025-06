Il sindaco Brugnaro ci spiega perché dà un gran benvenuto a Bezos

Venezia, città di storia, arte e magia, si prepara ad accogliere con calore e orgoglio un ospite d’eccezione: Jeff Bezos. Il sindaco Brugnaro spiega perché questa visita non sia solo un evento, ma un riconoscimento della bellezza e dell’unicità che rendono Venezia un luogo senza pari. Un benvenuto che afferma il valore di una città capace di coniugare eleganza e tradizione, pronta a scrivere un nuovo capitolo di ospitalità e innovazione.

Al direttore - Venezia è, da sempre, una città che accoglie. Lo fa con discrezione, con eleganza, ma anche con l’orgoglio di chi sa di essere un luogo unico al mondo. Per questo, siamo felici e onorati di dare il benvenuto a Jeff Bezos e alla sua consorte Lauren Sánchez. La loro scelta di celebrare qui un momento così intimo e speciale rappresenta un segno di affetto verso la nostra città e verso ciò che essa rappresenta. Venezia è la città dell’amore. Non solo quello romantico, ma anche quello per la bellezza, per la storia, per la cultura, per il riflesso della vita sull’acqua. E’ la città dove l’unicità dell’individuo incontra l’universalità dello spirito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it