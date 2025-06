Il Signor Distruggere festeggia 40 anni a Hogwarts | un compleanno da favola tra ospiti vip incantesimi e Mel C in consolle

Il signor Distruggere compie 40 anni e lo celebra in grande stile a Hogwarts, un compleanno da favola tra ospiti VIP, incantesimi e musica di Mel C in consolle. Vincenzo Maisto, influencer e autore Rizzoli con mezzo milione di follower, ha orchestrato un evento esclusivo ai Warner Bros. Studios di Londra, tra pozioni magiche, draghi e numerose sorprese per tutti gli invitati. Un’occasione unica che resterà impressa nella memoria di tutti gli appassionati di magia e intrattenimento.

