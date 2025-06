Il Siena che verrà fa già preccupare Un addio doloroso e incomprensibile

il Siena affronta un futuro incerto e difficile, con il cuore gonfio di nostalgia e preoccupazione. La squadra, un tempo simbolo di passione e orgoglio, si trova ora a dover ricostruire da zero, lasciando gli tifosi in trepidante attesa di novità. La situazione è critica, ma se c’è una cosa che il calcio insegna, è che la speranza non muore mai. E ora, più che mai, il Siena ha bisogno di rinascere.

Nessuno attualmente ha presente il 'disegno finale' della Robur 2025- 2026 se non 'forse' chi opera sul mercato. Al momento però, quando siamo al 26 giugno 2025, a meno di un mese dall'inizio della preparazione, sul tavolo ci sono due certezze assolute. La prima è che la rosa dello scorso anno è stata completamente smantellata, la seconda è che la casella degli arrivi resta per ora desolatamente vuota. Non solo. Oltre ai già dolorosi 'tagli' delle scorse settimana nelle ultime ore si è concretizzato un addio che nessuno si sarebbe mai aspettato e che fa preoccupare chi scrive ma forse anche qualche 'ottimista per forza', categoria incredibilmente in crescita.

