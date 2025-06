il seravezza cala il poker camaiore sogna benedetti

Il Seravezza si prepara a un futuro promettente, mentre Camaiore sogna in grande e Benedetti fa sperare i tifosi. In un contesto di grande fermento in Serie D, tra il caos di Prato e le incertezze sul destino dei lanieri, la società azzurra rafforza il suo nucleo con quattro importanti riconferme. Un segnale di stabilità e ambizione che fa ben sperare per la prossima stagione.

In Serie D (dove è in atto “il terremoto Prato“ col destino dei lanieri molto incerto dopo le affermazioni del presidente Commini: "Non iscrivo la squadra al campionato") il Seravezza cala un bel poker di riconferme nel parco giocatori che avrà il nuovo tecnico Masitto: sono tre "top" come il portiere Lagomarsini (al 5° anno di fila in verdazzurro) e i “tuttocampisti“ Bedini (alla 9ª stagione consecutiva a Seravezza) e Mosti oltre al centrocampista 2005 Sforzi. Ancora invece non è deciso il futuro del bomber Lorenzo Bendetti, che a sorpresa alla fine potrebbe anche non rimanere. e su di lui avrebbe già drizzato le orecchie in D il Grosseto di Paolo Indiani ma anche il neo-promosso Camaiore (che sogna di riportare a casa il numero 9) mentre in Eccellenza potrebbe rifare un tentativo estremo il Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net