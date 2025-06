il sannita cavoto si conferma tra i primi 100 pizzaioli al mondo

Il sannita Antonio Cavoto si conferma tra i primi cento pizzaioli al mondo, un traguardo che consacra la sua passione e maestria. Durante la terza edizione dei The Best Pizza Awards a Milano, Cavoto ha dimostrato ancora una volta di essere un vero protagonista del panorama gastronomico internazionale. La sua eccellenza continua a ispirare e a elevare la pizza italiana nel mondo. Un risultato che rende orgogliosa l’intera regione e promette nuovi successi futuri.

Tempo di lettura: 2 minuti La terza edizione dei The Best Pizza Awards ha riacceso i riflettori della gastronomia. Negli East End Studios di Milano, oltre 500 ospiti internazionali, tra cui più di 300 tra i migliori pizzaioli al mondo, giornalisti e innovatori del panorama gastronomico, per una celebrazione immersiva del passato, del presente e del futuro della pizza. Ancora una volta in prima linea il pizzaiolo sannita Antonio Cavoto, originario di San Marco dei Cavoti, alla guida del gruppo Mangia Pizza. Con le sue quattro insegne ad Amsterdam, nel cuore dei Paesi Bassi, si è piazzato al 43esimo posto della classifica top 100 dedicata al mondo pizza, migliorando di un'ulteriore posizione il risultato conseguito lo scorso anno nel ranking.